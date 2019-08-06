Newsweek: Россия и Иран проведут совместные учения на фоне противостояния с США

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Российские и иранские ВМС намереваются до конца года провести совместные учения на фоне усиления своей риторики в отношении направленной против них политики США. Об этом пишет Newsweek.

Как отмечается, об этом сообщил командующий ВМС Иранской армии Хоссейн Ханзади. Во время его визита в Россию стороны подписали меморандум о взаимопонимании, связанный в том числе с межвойсковым взаимодействием. Он рассказал, что скоро начнется подготовка и планирование военных маневров, которые будут проведены в этом году. Другой источник говорил, что учения могут состояться до марта 2020 года.

Журнал отмечает, что решение об укреплении оборонных связей между Москвой и Тегераном принято на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, где США и Великобритания обвинили Иран в нарушении коммерческих перевозок в Ормузском проливе. Ханзади также высказался по поводу решения Лондона присоединиться к морской коалиции США для патрулирования Персидского залива и заявил, что таким образом пытаются создать впечатление, что регион небезопасен, хотя в действительности это не так.