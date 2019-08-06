Минобороны заказало модернизированные «Супер Сухие»

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Источники в Минобороны проинформировали о том, что российские ВКС (воздушно-космические силы) будут пополнены «Супер Сухими». Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что ведомство уже сделало заказтна первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1. Их дорабатывали с учетом опыта и эксплуатации, которые были получены во время операции на сирийской территории.

Как уточняется, истребители оснастили новые двигатели АЛ-41Ф1С, которые позволяют выполнять сложные фигуры пилотажа. Они могут сбрасывать скорость и зависать, как вертолеты. Кроме того, их оснастили новыми радарами, делающими Су-30СМ1 более эффективными во время боевых действий и более маневренными.

Ранее сообщалось, что глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил, что турецкая сторона задумалась о приобретении у России самолетов SSJ-100 и МС-21.