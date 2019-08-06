Китай пообещал ответить на размещение ракет США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/783/11974783/RTS213XC-pic905-895x505-20261.jpg">

Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин глубоко обеспокоен планами Вашингтона разработать ракеты средней дальности и разместить их в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.

Как отмечается, китайская сторона не намерена оставаться в стороне в случае подобных действий Соединенных Штатов.

«Мы будем вынуждены принять контрмеры в случае размещения Соединенными Штатами ракет средней дальности наземного базирования в этой части мира», — заявили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что действия США, повлекшие за собой ликвидацию Договора о ракетах средней и меньшей дальности, могут иметь последствия.