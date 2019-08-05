В Крыму планируют построить плавучий док для атомных ледоколов

Керченский завод «Залив» намерен построить плавучий док для обслуживания атомных ледоколов ЛК-60 от ФГУП «Атомфлот», который входит в «Росатом». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли и госкорпорации.

Как сообщает издание, предполагается, что в августе «Атомфлот» объявит открытый конкурс на строительство плавучего дока для обслуживания атомных ледоколов ЛК-60.

По оценке источников, на строительство дока выделят около 8,5 миллиарда рублей.

Известно, что помимо «Залива» «Атомфлот» также вел переговоры о строительстве дока с входящим в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) Балтзаводом, дальневосточной «Звездой» (управляется консорциумом «Роснефти» и Газпромбанка), а также с верфями в Китае, Хорватии и Турции.

Как отмечает издание, что в будущем также могут рассмотреть строительство сухого дока большего размера под «Лидер» или использование модернизированного дока на 35-м судоремонтном заводе.

Ранее сообщалось, что плавучий док грузоподъемностью 40 тысяч тонн доставлен на верфь «Звезда».