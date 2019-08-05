Пользователи Сети высмеяли военных из Украины, потопивших подлодку в Черном море
close
Пользователи Сети высмеяли украинских военных, которые потопили во время учений гипотетическую подводную лодку в Черном море.
До этого стало известно, что морская авиация ВСУ провела учения над Черным морем.
Один из комментаторов предположил, что у вертолета что-то отвалилось.
Другой написал, что надо было попросить подлодку подплыть поближе к берегу, чтобы вертолет долетел.
«Зверская мощь! Все два вертолета пришлось задействовать», — отметил один из пользователей соцсетей.
Еще один подчеркнул, что глушить рыбку с вертолета является браконьерством.
Ранее сообщалось, что учения с участием почти 11 тысяч военных начались в Балтийском море.