Пользователи Сети высмеяли военных из Украины, потопивших подлодку в Черном море

Пользователи Сети высмеяли украинских военных, которые потопили во время учений гипотетическую подводную лодку в Черном море.

До этого стало известно, что морская авиация ВСУ провела учения над Черным морем.

Один из комментаторов предположил, что у вертолета что-то отвалилось.

Другой написал, что надо было попросить подлодку подплыть поближе к берегу, чтобы вертолет долетел.

«Зверская мощь! Все два вертолета пришлось задействовать», — отметил один из пользователей соцсетей.

Еще один подчеркнул, что глушить рыбку с вертолета является браконьерством.

Ранее сообщалось, что учения с участием почти 11 тысяч военных начались в Балтийском море.