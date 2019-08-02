В ВДВ рассказали о высоком конкурсе среди женщин в Рязанском училище
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Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков рассказал о высокой конкуренции среди девушек в Рязанском училище. Об этом сообщает газета «Красная звезда».
Он объяснил популярность ВДВ среди женщин их желанием связать жизнь с романтикой неба.
Сердюков также отметил, что этот показатель связан с престижем ВДВ в обществе.
Уточняется, что в России День ВДВ пройдет 2 августа.
Ранее в Госдуме сообщили о планах сформировать пять новых танковых батальонов ВДВ.