В ВДВ рассказали о высоком конкурсе среди женщин в Рязанском училище

Командующий Воздушно­-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков рассказал о высокой конкуренции среди девушек в Рязанском училище. Об этом сообщает газета «Красная звезда».

Он объяснил популярность ВДВ среди женщин их желанием связать жизнь с романтикой неба.

Сердюков также отметил, что этот показатель связан с престижем ВДВ в обществе.

Уточняется, что в России День ВДВ пройдет 2 августа.

Ранее в Госдуме сообщили о планах сформировать пять новых танковых батальонов ВДВ.