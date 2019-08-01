Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине

В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа. Об этом сообщается на сайте ведомства в фейсбуке.

Отмечается, что охраной правопорядка будут заниматься примерно 2 тысячи патрульных, 100 служебных собак и 100 автомобилей. Сотрудники Нацгвардии будут нести службу по шесть часов пять дней в неделю. У них будут полномочия проверять документы, осуществлять первичный осмотр граждан, использовать огнестрельное оружие и проникать в жилые помещения.

Ранее сотрудники военной контрразведки СБУ задержали подполковника Национальной гвардии Украины по подозрению в шпионаже.