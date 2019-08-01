Минобороны опробовало «военный интернет»

Российское Минобороны провело тестирование «военного интернета», сообщают «Известия».

Как отмечается, во время испытаний в Центральном военном округе проходил обмен данными между полевыми пунктами управления, которые находились на расстоянии свыше 2 тыс. км друг от друга. При этом скорость обмена информацией составляла 300 мегабит/с. Для этого использовалась спецтехника, а также более 1,5 тыс. комплексов шифрования и связи.

«Созданная сеть полностью автономна и не имеет точек обмена трафиком, связывающих ее с «внешним» интернетом», — говорится в материале.

Уточняется, что важные сведения передавались зашифрованными. В том числе передавались файлы большого объема, среди которых были видео- и аудиозаписи.

Ранее сообщалось, что Госдума запретила военным на службе пользоваться смартфонами.