МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США

Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что он не исключил возможности размещения неподалеку от США в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

Рябков считает, что подлетное время является «ключевым моментом». Кроме того, он назвал ситуацию со взаимным размещением ракет «умозрительно-абстрактный», а также провел «литературную, а не географическую» аналогию с Карибским кризисом.

Замглавы подчеркнул, что пока действует мораторий на размещение ракет, однако добавил, что США и НАТО имеют «суперлегкое отношение» к международной безопасности.

Ранее сообщалось, что США назвали дату выхода из ДРСМД.