Южная Корея созвала экстренное совещание из-за испытаний КНДР

Reuters

Южная Корея созвала в среду экстренное совещание Совета национальной безопасности в связи с новыми ракетными испытаниями в КНДР, передает южнокорейское агентство Ренхап.

По данным агентства, совещание проходило под руководством секретаря президента Южной Кореи по вопросам государственной безопасности Чон Ый Ёна.