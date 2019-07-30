ООН обвинили в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии

ООН публикует непроверенную информацию об ударах в Идлибе, при этом замалчивая информацию о жертвах террористических действий, сообщает ТАСС со ссылкой на слова постпреда России при всемирной организации Василия Небензю.

Уточняется, что заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок на заседании Совета Безопасности организации по гуманитарной ситуации в Сирии утверждал, что в регионе ведется политика «выжженной земли». Такие выводы он сделал, якобы сравнив спутниковые фотографии разрушений в городе Кафр-Набуда, сделанные в апреле и в конце июня.

В ответ на это, Небензя призвал секретариат и специализированные агентства организации поспешно не публиковать непроверенную информацию.

«Сегодня говорилось, что Россия преднамеренно наносит удары по госпиталям, это - ложь», — сказал он.

Ранее Россия представила ООН концепцию безопасности в Персидском заливе.