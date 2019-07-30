На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве

Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, «которые будут способны поражать цели на территории России». Об этом пишет украинское издание «Обозреватель».

Он отметил, что не обязательно такие ракеты должны быть с ядерными зарядам. Однако и такая перспектива должна быть, отметил генерал.

Бодан заявил, что, поскольку Россия фактически вышла из ДРСМД, у Украины «развязаны руки», чтобы создать ракеты, которые бы «достали и Москву, и Санкт-Петербург».

Генерал отметил, что Киев должен рассчитывать на помощь союзников и партнеров.