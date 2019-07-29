Что будет после прекращения ДРСМД, рассказала Die Welt

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) истекает в начале августа. Вместе с ним завершается «шахматная партия» между Россией и Западом, которая на протяжении десятилетий позволяла сохранять мир. Die Welt задается вопросом, что за этим последует.

Как отмечается, этот договор в числе прочих стал хорошим наследием времен холодной войны, однако в настоящее время все гарантии находятся в опасности. При заключении ДРСМД речь шла не только ракетах, но и о стратегии совместного выживания. В материале отмечается, что ядерное оружие было средством и элементом политического структурирования. Биполярная конфронтация после Второй мировой войны была ассиметричной, такой она осталась и до сегодняшнего дня. Без монополии США в сфере ядерного оружия вряд ли бы возникло НАТО.

Газета замечает, что договор ознаменовал новую эру коллективной безопасности. Он стал возможен благодаря констелляции Запада и Востока, которая теперь кажется неповторимой. Американский президент Дональд Трамп обвинил Москву в нарушении ДРСМД и заявил о выходе из него. НАТО готовит соответствующий ответ, не предполагающий вступления в гонку вооружений. Это будет непросто. По мнению издания, договор уступит место беспорядочному противостоянию неопытных игроков.