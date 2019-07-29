Минобороны обвинило США в разграблении нефтяных объектов Сирии

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Начальник Главного оперативного управления Генштаба российских ВС генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что подготовленные американской стороной боевики намерены разграбить нефтегазовую инфраструктуру, а также организовать теракты против правительственных войск Сирии, передает РИА «Новости».

По его словам, боевики проходили подготовку на территории контролируемой США зоны Эт-Танф. На вертолетах их перебрасывают в Заевфратье, откуда они направляются в подконтрольные правительственным войскам регионы, чтобы дестабилизировать обстановку.

Рудской отметил, что их задачами является проведение диверсий и уничтожение нефтегазовой инфраструктуры.

Ранее Минобороны отреагировало на сообщение об ударе российских самолетов ВКС по рынку в Сирии.