Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать «переходное демократическое правительство народного доверия в России». Об этом он написал в социальных сетях.

По мнению журналиста, Рада обязана разрешить ввести лучшие войска Украины в Россию, чтобы провести наступательные операции. В результате украинская армия сможет захватить регионы России.

Это необходимо сделать для поддержки новой демократической власти, считает Кухар.

Ранее сообщалось, что Украина готовится к «вторжению» России.