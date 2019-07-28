Появилось видео испытаний противоракетного комплекса на Аляске
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видео испытаний противоракетного комплекса «Хец-3» на Аляске, передает РИА «Новости».
Испытания были проведены совместно израильскими и американскими военными.
На кадры попал запуск ракет и последующий перехват их комплексом «Хец-3».
Отмечается, что «Хец-3» разрабатывается странами для усиления «верхнего эшелона» израильской ПРО, которая должна быть способна отразить потенциальные угрозы.