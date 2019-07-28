Назван маршрут сбитых в Ливии украинских Ил-76

Сбитые в Ливии украинские Ил-76 выполняли перевозку оружия в одну из стран-участников конфликта в Ливии. Об этом инфоримруетРИА «Новости» со ссылкой на издание «Зеркало недели».

Сообщается, что воздушные судна летели в Арабские Эмираты.

Как отмечается, инцидент случился в ходе боев сил Ливийской национальной армии и Правительства национального единства за аэропорт Аль-Джуфра.

Однако согласно другим сведениям, самолеты сбили в ходе ракетного обстрела аэропорта Мисурата, контролируемого ПНЕ.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента с украинскими Ил-76 погиб один пилот из Мариуполя.