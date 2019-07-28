Израиль испытал ракеты на Аляске

Военные из Израиля и США провели на Аляске испытания комплекса противоракетной обороны «Хец-3», которые могут поражать цели в космосе. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны еврейского государства.

Как отмечается, совместная разработка двух государств призвана устранять различные угрозы.

Израильское ведомство сообщает, что «Хец-3» смог успешно перехватить баллистические ракеты за пределами атмосферы.

«Исполнение было идеальным — каждый раз в яблочко», — прокомментировал глава правительства и министр обороны еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Израиль получил на вооружение систему ПРО «Праща Давида».