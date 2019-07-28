Самолеты США вторглись в воздушное пространство Венесуэлы

Самолеты-разведчики из США вторглись в воздушное пространство Венесуэлы. Об этом вооруженные силы республики сообщили в твиттере.

Отмечается, что это не первый случай нарушения воздушного пространства американскими самолетами.

Представители ведомства подчеркнули, что такими действиями США «открыто оскорбляют» Венесуэлу.

Кроме того, представители вооруженных сил республики подчеркнули, что американская сторона нарушает авиационную безопасность и международные договоры.

Ранее сообщалось, что США обвинили авиацию Венесуэлы в агрессивном поведении.