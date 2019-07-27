Разработчик «летающего радара» А-100 рассказал про испытания самолета
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Вячеслав Михеев заявил, что программа испытаний российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения нового поколения А-100 «Премьер» выполняется в соответствии с графиком. Об этом передает РИА «Новости».
Сообщается, что сейчас проводятся испытательные полеты самолета.
По словам Михеева, с помощью таких тестов собираются необходимые результаты и характеристики воздушного судна.
Ранее сообщалось, что Россия используют «летающие радары» для слежки за силами НАТО.