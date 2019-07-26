Украинский посол предложил сценарий для захвата Донбасса
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Для «освобождения» Донбасса украинской власти следует пойти по так называемому «хорватскому сценарию», передает RT.
Сценарий предусматривает ввод на территорию самопровозглашенных ДНР и ЛНР иностранных военнослужащих и разоружения Народной милиции.
Такое мнение высказал посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко.
По мнению дипломата, такой сценарий позволит решить вопрос выборов на территории, которую сейчас контролируют самопровозглашенные республики, а также разоружить ополченцев и добиться «вывода незаконных вооруженных формирований».