Украинский посол предложил сценарий для захвата Донбасса

Для «освобождения» Донбасса украинской власти следует пойти по так называемому «хорватскому сценарию», передает RT.

Сценарий предусматривает ввод на территорию самопровозглашенных ДНР и ЛНР иностранных военнослужащих и разоружения Народной милиции.

Такое мнение высказал посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко.

По мнению дипломата, такой сценарий позволит решить вопрос выборов на территории, которую сейчас контролируют самопровозглашенные республики, а также разоружить ополченцев и добиться «вывода незаконных вооруженных формирований».