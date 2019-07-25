Stern заподозрил Россию и Китай в подготовке военного союза

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Южная Корея заявила, что российские и китайские самолеты нарушили воздушное пространство страны. В ответ на это Сеул поднял свои истребители, которые произвели предупредительные выстрелы. Der Stern замечает, что совместный полет самолетов России и КНР может указывать на формирование военного союза.

Отмечается, что инцидент над Тихим океаном обеспокоил Южную Корею, ее истребителям пришлось сделать более 300 предупредительных выстрелов. В то же время российская сторона отрицает, что нарушила южнокорейское воздушное пространство, и подчеркивает, что истребители находились над международными водами. Издание замечает, что для этого инцидента не важно, кто прав, важнее, почему там вообще оказались российские самолеты, — они сопровождали магистральные самолеты Китая.

В настоящее время между КНР и Россией не существует двустороннего оборонительного союза, как например, между США и Японией. Но совместный российско-китайский патруль мог служить и для того, чтобы показать способность ВС двух стран взаимодействовать на практике. Россия и КНР уже принимали участие в совместных военных учениях. Некоторые полагают, что произошедшее является сигналом для Токио, Сеула и Вашингтона. При этом у американской стороны сближение Москвы и Пекина вызывает беспокойство.