На задержанное в КНДР судно из России доставили продукты питания

На борт российского судна «Сянхайлинь-8», задержанного на территории КНДР, доставили запас продуктов питания и воды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию-владельца корабля.

Судно было задержано 17 июля, когда направлялось из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба.

Отмечается, что причиной задержания корабля стал заход в охраняемую зону.

На борту корабля находятся 17 членов экипажа, 15 из которых - граждане РФ, еще двое - Республики Корея.

Ранее сообщалось, что КНДР захватила российское судно.