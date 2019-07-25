Ремонтом военной техники займутся новые полки

Минобороны приняло решение сформировать ремонтно-эвакуационные полки, которые займутся ремонтом вышедшей из строя техники. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, эти части будут оснащены сверхмощными тягачами и подвижными мастерскими. Они будут формироваться по модульному принципу и получат в свое распоряжение оборудование, позволяющее вернуть в строй любую технику.

«Похожая система существовала до 2003 года. В вооруженных силах были ремонтно-восстановительные базы, бригады, батальоны и роты», — рассказал бывший начальник вооружения российских ВС генерал-полковник Анатолий Ситнов.

Уточняется, что первый такой полк был создан в прошлом году на Урале, второй формируется в сибирском городе Юрга. В дальнейшем они должны появиться во всех военных округах.

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