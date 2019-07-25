Ремонтом военной техники займутся новые полки

close
Колонна военной техники на Тверской улице перед началом репетиции военного парада на Красной... Колонна военной техники на Тверской улице перед началом репетиции военного парада на Красной...
Колонна военной техники на Тверской улице перед началом репетиции военного парада на Красной...
Александр Вильф/РИА «Новости»

Минобороны приняло решение сформировать ремонтно-эвакуационные полки, которые займутся ремонтом вышедшей из строя техники. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, эти части будут оснащены сверхмощными тягачами и подвижными мастерскими. Они будут формироваться по модульному принципу и получат в свое распоряжение оборудование, позволяющее вернуть в строй любую технику.

«Похожая система существовала до 2003 года. В вооруженных силах были ремонтно-восстановительные базы, бригады, батальоны и роты», — рассказал бывший начальник вооружения российских ВС генерал-полковник Анатолий Ситнов.

Уточняется, что первый такой полк был создан в прошлом году на Урале, второй формируется в сибирском городе Юрга. В дальнейшем они должны появиться во всех военных округах.

Ранее сообщалось, что на Западе испугались преображения армии России.