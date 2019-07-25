Тиль Швайгер унизил министра обороны Германии сравнением с Шойгу

Немецкий актер Тиль Швайгер сравнил новую главу минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр с российским и американским коллегами. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

Отмечается, что на коллаже изображены стандартные снимки главы ведомства России Сергея Шойгу и главы Пентагона Марка Эспера. В то время как Крамп-Карренбауэр изображена в костюме уборщицы. В комментарии к посту актер написал «Эпично» и разместил множество смайликов.

В последствии Швайгер пояснил изданию Bild, что нашел мем в интернете. Тот показался ему смешным, так как говорит сам за себя.

Ранее сообщалось, что в Германии сочли нового министра обороны неподходящим.