Как сделка по С-400 стала политическим заявлением Турции, объяснила WP

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Приобретение Турцией российских С-400 подрывает обязательства, которые взяли на себя все члены НАТО. The Washington Post оценила отношения между Анкарой, Вашингтоном и альянсом в свете последних событий.

Газета отмечает, что С-400 несовместимы с оборонными системами НАТО и могут использоваться для сбора конфиденциальных данных. Точка зрения блока заключается в том, что Анкара может иметь или С-400, или F-35, но не то и другое. К концу месяца обучающиеся в США работе с F-35 пилоты и техники будут отправлены домой, а если турецкая сторона когда-то получит американские истребители, ее ВС будут отставать от других союзников в блоке по обучению и готовности. Это отразится на способности Турции принимать участие в совместных операциях альянса.

Издание полагает, что приобретение российских ЗРК может предвещать разрыв Анкары с НАТО. Это уже не первый случай, когда Турция использовала приобретение оружия для обеспечения свой независимости от блока. В 2013 году Анкара намеревалась приобрести ракетные системы FT-2000 у Китая. Сенаторы США восприняли сделку как свидетельство нацеленности турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на партнерство с российским коллегой Владимиром Путиным в ущерб безопасности страны и экономическому процветанию и целостности альянса. По словам одного из экспертов, сделка — это политическое заявление о том, что США не имеют гегемонии и контроля над членами блока, особенно над Турцией. Также подчеркивается, что исключение Анкары из программы по F-35 может сблизить ее с Россией.