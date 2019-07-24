Угрозу нашли в словах Трампа о победе Афганистана

Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави заявил, что изречения президента США Дональда Трампа о победе в Афганистане за неделю являются выше всех норм неприемлемыми, передает IRNA.

До этого Трамп сказал, что может положить конец военным действиям в Афганистане за 10 дней, но это приведет гибели миллионов людей, а такого исхода Трамп не хочет.

В Иране сочли эти слова угрозой безопасности мира на планете. По словам Мусави, иранская сторона полностью будет стоять на стороне Афганистана.

«Это абсолютно неприемлемо», — подчеркнул Мусави.

Ранее Трамп рассказал, за сколько дней может победить Афганистан.