В Донецкой области разгорелся стихийный митинг с шинами из-за выборов
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В расположенном в Донецкой области Покровске продолжается протестная акция из-за выборов в Раду. Об этом сообщает «Страна.ua».
Согласно имеющейся информации, активисты требуют проведения честных выборов.
«В округе №50...произошли столкновения после того, как наблюдатели заметили различия в цифрах в протоколах комиссий», — говорится в материале.
Уточняется, что участники акции протеста принесли шины, а также установили несколько палаток.
Ранее власти Украины направили на Донбасс спецназ из-за недовольства выборами.