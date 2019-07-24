В Донецкой области разгорелся стихийный митинг с шинами из-за выборов

В расположенном в Донецкой области Покровске продолжается протестная акция из-за выборов в Раду. Об этом сообщает «Страна.ua».

Согласно имеющейся информации, активисты требуют проведения честных выборов.

«В округе №50...произошли столкновения после того, как наблюдатели заметили различия в цифрах в протоколах комиссий», — говорится в материале.

Уточняется, что участники акции протеста принесли шины, а также установили несколько палаток.

Ранее власти Украины направили на Донбасс спецназ из-за недовольства выборами.