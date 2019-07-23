Южная Корея обвинила самолет России в нарушении воздушного пространства
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Министерство обороны Южной Кореи заявило, что российский военный самолет нарушил воздушное пространство страны. Об этом сообщает Reuters
Как подчеркивает ведомства, самолет России залетел в страну районе Японского моря. Истребители Южной Кореи сделали предупредительные выстрелы.
Представитель министерства заявил, что впервые российский военный самолет нарушил воздушное пространство Южной Кореи.
Других подробностей пока нет.
Ранее сообщалось, что Финляндия заподозрила Россию в нарушении воздушного пространства.