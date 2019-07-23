Пентагон проводит секретную операцию возле Вашингтона

Пентагон при помощи американских военных и вертолетов Black Hawk проводит секретную операцию вблизи Вашингтона. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документ оборонного ведомства.

Как отмечается, секретная миссия была раскрыта, когда армия попросила конгресс одобрить перераспределение средств для предоставления дополнительных $1,55 млн на техническое обслуживание самолетов в поддержку «новой секретной полетной миссии».

«Без дополнительного финансирования армия не сможет выполнить эту секретную миссию», — заявили в министерстве обороны.

По данным Bloomberg, операция началась в начале финансового года, то есть а ее «продолжительность не определена».