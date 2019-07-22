National Interest предупредил о дронах-камикадзе России

Обозревать The National Interest Майкл Пек заявил, что Россия тестирует «дроны-камикадзе», которые на самом деле являются барражирующими боеприпасами.

Отмечается, что заводские испытания комплексов «КУБ-БЛА» и «Ланцет» завершились. Военные США не любит обозначение «дроны-камикадзе» и предпочитают называть это оружие барражирующими боеприпасами. Каким бы ни было название, они являются маленькими боевыми дронами, оснащенными камерой, которая, вращаясь, может передать изображение поле боя находящимся на земле войскам. В случае обнаружения перспективной цели, дрон может ее уничтожить. Это решает проблему, как добраться до врага на другой стороне холма, который защищен от наблюдения и огня местностью. Хотя использование минометов или авиаудары могут стать решением проблемы, чтобы организовать атаку с их участием, понадобится время. В этом случае можно прибегнуть к «дронам-камикадзе».

Автор обращает внимание, что, «к несчастью для России», у США и других государств уже есть барражирующие боеприпасы. Так, американская сторона располагает AeroVironment Switchblade, а лидером в этой области является, вероятно, Израиль, который еще в 1990-х представил Harpy.