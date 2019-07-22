Грузинские военные ответили на заявления России

Министр обороны Грузии Леван Изория призвал разумно отвечать на все «вызывающие эмоции» заявления России, сообщает Московский Комсомолец.

Политик добавил, что на все изречения стоит отвечать разумно.

Также Изория уточнил, что необходимо продолжать нынешний стратегический курс республики, в который входит сохранение в регионе стабильности и безопасности, а также предстоящие беспрецедентные учения под эгидой Североатлантического альянса.

Учения пройдут с участием более 3000 военнослужащих из 14 государств НАТО и стран-партнеров военно-политического блока.

Ранее грузины назвали Россию наибольшей угрозой.