США обвинили авиацию Венесуэлы в агрессивном поведении
В Соединенных Штатах военное командование заявило, что самолет Су-30, принадлежащей вооруженным силам Венесуэлы, «агрессивно преследовал» разведывательный самолет США EP-3. Об этом оно сообщило в твиттере.
Согласно заявлению командования, своими действия венесуэльский самолет представлял угрозу экипажу и самолету США.
Там также отметили, что EP-3 осуществлял миссию в воздушном пространстве над Карибским морем, которую признали многие государства.
В соцсети командование разместило фотографии и видеозапись Су-30 с ближней дистанции, отметив, что Россия оказывает поддержку незаконному режиму действующего главы Венесуэлы Николаса Мадуро.
Ранее Венесуэла обвинила США в нарушении своего воздушного пространства.