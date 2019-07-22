США обвинили авиацию Венесуэлы в агрессивном поведении

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В Соединенных Штатах военное командование заявило, что самолет Су-30, принадлежащей вооруженным силам Венесуэлы, «агрессивно преследовал» разведывательный самолет США EP-3. Об этом оно сообщило в твиттере.

Согласно заявлению командования, своими действия венесуэльский самолет представлял угрозу экипажу и самолету США.

Там также отметили, что EP-3 осуществлял миссию в воздушном пространстве над Карибским морем, которую признали многие государства.

В соцсети командование разместило фотографии и видеозапись Су-30 с ближней дистанции, отметив, что Россия оказывает поддержку незаконному режиму действующего главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее Венесуэла обвинила США в нарушении своего воздушного пространства.