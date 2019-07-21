Перемирие сорвано на Украине

Согласованное сторонами перемирие на Украине сорвано из-за обстрела села Новая Таврия на юге самопровозглашенной ДНР. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, передает ТАСС.

Донецкая сторона обвиняет ВСУ в том, что они открыли огонь по селу.

Таким образом, согласованное бессрочное перемирие нарушено спустя почти 13 часов после того, как оно начало действовать в Донбассе.

Ранее представитель ОБСЕ рассказал о том, что были достигнуты договоренности по установлению перемирия в Донбассе.

Отмечается, что стороны договорились о том, что перемирие будет установлено в воскресенье, 21 июля.