Иран объявил о готовности ко всему после задержания танкера

Иранский посол в Британии Хамид Баидинежад заявил, что Иран готов к любому развитию событий после задержания британского нефтяного танкера Stena Imperoв Ормузском проливе. Об этом он написал в твиттере.

По его словам, иранская сторона настаивает на своей правоте, но готова к «различным сценариям». Он подчеркнул, что в настоящее время власти Британии просто обязаны сдерживать силы, которые хотят разжечь конфликт между странами из-за танкера.

«Это довольно опасно и неразумно в трудное для региона время», — добавил Баидинежад.

Иран задержал британское судно за «нарушение международных правил», которое произошло в связи с инцидентом между ним и иранским рыболовецким судном. На нем находится трое россиян и еще 20 человек из Латвии, Филиппин и Индии.

Ранее сообщалось, что Британия отправит атомную подводную лодку в Персидский залив для защиты от Ирана.