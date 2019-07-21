Появилось видео обстрела Первомайска военными Украины

В интернете появилось видео, на котором видно, как ВС Украины обстреливают расположенный в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) Первомайск. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Как отмечается, на записи виден дым, а также слышны взрывы. Обстрел осуществляется в жилом квартале города. Видео опубликовал бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева потребовала, чтобы обстрел Первомайска, произведенный за несколько часов до наступления перемирия, был расследован.