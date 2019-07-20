В США сравнили угрозы для страны от России и Китая

В Соединенных Штатов оценили возможные последствия для страны, которые может принести Китай и Россия. О них заговорил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, российская сторона угрожает США, но в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной несет опасность для американской стороны — КНР.

Однако Эшли отметил, что если Россию «припереть к стенке», то она может отреагировать непредсказуемо, так как это в ее духе. Он напомнил, что у российской стороны в арсенале имеются несколько тысяч ядерных зарядов, которые представляют собой экзистенциальную угрозу.

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