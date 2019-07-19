F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»

Военный эксперт Андрей Фролов назвал истребитель США пятого поколения F-35 «айфоном» по сравнению с российским Су-57. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, американский истребитель является более «цифровым», и в этом заключается его слабость.

Он провел аналогию со смартфоном и отметил, что F-35 может оказаться бесполезной игрушкой без «постоянного подключения к Apple Store и регулярных обновлений».

«Возможности Су-57 засекречены, но, думаю, он не до такой степени «цифровой», как F-35», — добавил Фролов.

Эксперт также подчеркнул, что в целом у истребителя Соединенных Штатов много недостатков, которых Су-57 лишен.

Ранее летчик-испытатель оценил управление Су-57.