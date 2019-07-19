Береговая охрана США требует ледоколы для конкуренции с Россией

Замглавы береговой охраны США вице-адмирал Дэниэл Абель заявил, что подразделению срочно необходимы шесть новых ледоколов для возможности конкурировать с Россией в Арктике, передает РИА «Новости».

Среди ледоколов непременно должны быть три тяжелых, добавил он.

Вице-адмирал нажаловался, что пока у них есть только один и ему 40 лет.

Он также доложил, что Россия завершила создание в Арктике шести новых баз и построила шесть новых ледоколов.

Ранее представитель Арктического совета от России Николай Корчунов заявил, что новая линия США в Арктике нацелена на трансформацию региона в перспективный театр военных действий.