На Украине допустили прекращение огня в Донбассе навсегда
Роман Бессмертный, который является украинским представителем в подгруппе по политическим вопросам контактной группы по урегулированию в Донбассе, заявил, что огонь в регионе может быть прекращен навсегда с 21 июля. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, удалось договориться о бессрочном запрете обстрелов, который вступит в силу 21 июля в 00.00.
«Этот период может быть максимальным, а возможно, навсегда, чтобы могли быть выполнены все работы», — заявил Бессмертный.
Он уточнил, что запрет распространяется на любое ведение огня и предусматривает ответственность для тех, кто нарушит договоренности. Бессмертный также призвал сохранить позитивную динамику в переговорах.
Ранее российский полпред в контактной группе Борис Грызлов назвал нюансы, которые будут входить в соглашение по прекращению огня в самопровозглашенных ДНР И ЛНР.