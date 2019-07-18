На Украине допустили прекращение огня в Донбассе навсегда

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Роман Бессмертный, который является украинским представителем в подгруппе по политическим вопросам контактной группы по урегулированию в Донбассе, заявил, что огонь в регионе может быть прекращен навсегда с 21 июля. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, удалось договориться о бессрочном запрете обстрелов, который вступит в силу 21 июля в 00.00.

«Этот период может быть максимальным, а возможно, навсегда, чтобы могли быть выполнены все работы», — заявил Бессмертный.

Он уточнил, что запрет распространяется на любое ведение огня и предусматривает ответственность для тех, кто нарушит договоренности. Бессмертный также призвал сохранить позитивную динамику в переговорах.

Ранее российский полпред в контактной группе Борис Грызлов назвал нюансы, которые будут входить в соглашение по прекращению огня в самопровозглашенных ДНР И ЛНР.