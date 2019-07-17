Контрактникам повысят зарплату с 1 сентября

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российский президент Владимир Путин одобрил предложения ведомства по усилению соцзащиты служащих по контракту сержантов и рядовых. Об этом пишет «Красная звезда».

Отмечается, что соответствующие вопросы рассматривались на закрытой части селекторного совещания.

«…президентом РФ одобрены предложения Минобороны России, направленные на повышение социальной защиты данной категории военнослужащих», — говорится в материале.

Уточняется, что с 1 сентября военнослужащим увеличат денежное довольство. Кроме того, водителям разных категорий намерены установить ежемесячную надбавку. С 1 октября будет законодательно оформлен механизм, предусматривающий увеличение компенсационных выплат за наем жилья сержантам и рядовым. Они будут приравнены в выплатам прапорщиков и офицеров.

Ранее Шойгу упрекнул подчиненных в «равнодушии и формализме» в вопросе денежных выплат.