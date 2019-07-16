WSJ призвала остановить переход Турции на сторону России

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Решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о приобретении российских С-400, которые предназначены для сбивания самолетов НАТО, является фундаментальной проблемой для Запада. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Кроме того, Евросоюз (ЕС) одобрил введение санкционных ограничений в отношении Анкары из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра, что обернется для Турции сокращением финансирования со стороны ЕС. Вероятно, Анкара лишится доступа к производству американских F-35. Администрация президента США Дональда Трампа по закону также обязана наложить на турецкую сторону санкции в ответ на закупку российского оружия. Газета отмечает, что поведение Турции стало реакцией на действия Запада. США не выполнили своих обязательство по продаже системы ПВО «Пэтриот» и поддерживают сирийских курдов, которых Анкара считает врагами и террористами. Также Турции дали понять, что вступление страны в ЕС является несбыточной мечтой.

Отмечается, что раскол между Турцией и ее западными союзниками является возможностью для президента России Владимира Путина. Таким образом Россия «нанесла удар» по западному альянсу, открыла себе двери для более выгодных сделок и повысила свой авторитет на Ближнем Востоке.

«Потенциальное дезертирство» из НАТО такого крупного союзника, как Турция, является серьезной проблемой. Не в последнюю очередь из-за того, что блок не располагает юридическими средствами для исключения из своего состава членов, не выполняющих обязательства. Хотя действия Турции не должны остаться без ответа, реакция Вашингтона должна быть острожной. Подчеркивается, что США следует помнить, что Турция — это больше, чем один человек, поэтому нужно сосредоточиться на долгосрочной перспективе.