В Крыму ответили на заявление Турчинова об уничтожении моста

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек высказался после того, как узнал о заявлении экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, сказавшего о том, что ВСУ могут за несколько минут уничтожить Крымский мост. Об этом сообщает RT.

Бальбек с радостью констатировал, что до этого не было известно доказательного случая, чтобы крылатые ракеты «Нептун» попадали в цель.

Также депутат обратился к Турчинову с вопросом. Он захотел узнать у него, как у бывшего главного «оборонщика» Украины, действительно ли Россия не станет отражать удары Украины, если они будут.

Он подчеркнул, что военные страны не будут смотреть за украинскими ракетами «открыв рот».

По мнению Бальбека, Турчинов сделал такое заявление для того, чтобы разрушить хрупкий контакт между российской и украинской стороной, который только начал зарождаться.

Ранее сообщалось, что россияне с юмором восприняли заявление Турчинова о Крымском мосту.