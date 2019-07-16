ВВС США пообещали защитить инопланетян и «Зону 51» от любопытных глаз

ВВС Соединенных Штатов пообещали защищать военную базу «Зона 51» в американском штате Невада от миллиона американцев, записавшихся в Facebook в качестве участников штурма по поиску инопланетян на базе. Об этом рассказала представитель ВВС Лора Макэндрюс, передает РИА «Новости».

По ее словам, «Зона 51» — это полигон для военных учений и там тренируются американцы, а не инопланетяне. Макэндрюс посоветовала не брать штурмом это место и не проникать на него, так как ВВС будут его тщательно защищать.

«ВВС США всегда готовы защищать Америку и ее собственность», — подчеркнула Макэндрюс.

Ранее пользователи Facebook собирались отыскать инопланетян, проникнув на военную базу «Зона 51».

Согласно описанию в группе, подписавшиеся должны встретиться недалеко от базы, а после попробовать проникнуть на объект.

При этом многие юзеры придумали планы по захвату зоны, а также создали различные мемы на эту тему.

Также до этого стало известно, что инопланетяне уже среди людей.