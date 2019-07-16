США предложат России новый договор по ядерному оружию

Представители Соединенных Штатов заявили, что намерены встретиться с российской делегацией в Женеве и поговорить о возможном трехстороннем договоре по ядерному оружию между странами и Китаем.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники из США.

Также источники рассказали, что американская сторона не планирует менять политику по договору ДРСМД и считает, что прорыва в обсуждении по этому вопросу не будет.

«Официальные лица США не планируют обсуждать и возобновление договора СНВ-3 от 2011 года», — подчеркнули источники.

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан возглавит делегацию от США в Женеве. От российской стороны будет замглавы МИД страны Сергей Рябков, отметили источники.

Ранее НАТО предложило России способ спасти ракетный договор.