Определена сфера деятельности Евкурова на посту замминистра обороны

Бывший глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, который бал назначен заместителем главы Минобороны, займется безопасностью полетов авиации российских ВС и их боевой подготовкой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно представленным данным, ему будут подчиняться Служба безопасности полетов авиации и Главное управление боевой подготовки ВС России.

Президент России Владимир Путин 26 июня принял отставку Евкурова, который должен был работать до 2023 года, и назначил врио главы региона Махмуд-Али Калиматова.

Юнус-Бек Евкуров — офицер, ему присвоена награда Герой России. Возглавил Ингушетию после отставки Мурата Зязикова в октябре 2008 года.

В 2016 году самолет Министерства обороны России, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, вылетел из аэропорта Адлера в Сирию 25 декабря в 5.20 мск и потерпел крушение в акватории Черного моря на седьмой минуте полета.