Турция хочет производить системы ПВО вместе с Россией
Турецкий президент Тайип Эрдоган дал комментарий в связи с доставкой российских ЗРК С-400 на территорию страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам лидера, Турция становится одной из стран, в распоряжении которых есть современные системы ПРО.
«Они сказали, что Турция не купит С-400! А к нам уже восьмой самолет прилетел (с элементами С-400. — Газета.Ru), идет разгрузка», — заявил Эрдоган.
Он добавил, что цель Анкары заключается в производстве систем ПВО вместе с российской стороной.
Ранее сообщалось, что поставка Турции основных компонентов первого комплекта российско-зенитных комплексов С-400 завершится в течение недели.