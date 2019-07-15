Турция хочет производить системы ПВО вместе с Россией

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Турецкий президент Тайип Эрдоган дал комментарий в связи с доставкой российских ЗРК С-400 на территорию страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам лидера, Турция становится одной из стран, в распоряжении которых есть современные системы ПРО.

«Они сказали, что Турция не купит С-400! А к нам уже восьмой самолет прилетел (с элементами С-400. — Газета.Ru), идет разгрузка», — заявил Эрдоган.

Он добавил, что цель Анкары заключается в производстве систем ПВО вместе с российской стороной.

Ранее сообщалось, что поставка Турции основных компонентов первого комплекта российско-зенитных комплексов С-400 завершится в течение недели.