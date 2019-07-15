Глава МИД Британии назвал главную угрозу для человечества

Глава британского МИДа Джереми Хант назвал главную угрозу для человечества. Об этом сообщает Press Association.

По его словам, необходимо приложить максимум усилий, чтобы не допустить распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке.

Он пояснил, что данный регион является одним из самых нестабильных в мире.

«А если бы разные стороны были вооружены ядерным оружием, то это представляло бы экзистенциальную угрозу для человечества», — добавил Хант.

В связи с этим глава внешнеполитического ведомства Британии подчеркнул, что нужно сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, над чем страна работает совместно с Германией и Францией.

Ранее сообщалось, что глава МИД Британии боится досрочных выборов из-за Brexit.