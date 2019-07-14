Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus

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Немецкий профессор политологии Томас Егер оценил поставку первых компонентов российских С-400 в Турцию. Об этом пишет Focus.

По мнению эксперта, решение Анкары приобрести С-400 вместо американских «Пэтриотов» имеет не только экономические последствия, но и затрагивает политику и военную сферу. Отношения между США и Турцией, итак бывшие напряженными, теперь заметно ухудшатся, поскольку американский президент будет вынужден в соответствии с законом ввести против турецкой стороны санкции. Нельзя исключать и то, что Турция может выйти из НАТО, если конфликт из-за ракет обострится, что стало бы для блока значительной геостратегической потерей.

«Сама поставка первых компонентов С-400 и возведение комплексов русскими специалистами является «огромной победой» для президента Путина», — замечает Егер.

Он добавил, что международная репутация российского лидера стала еще более значительной.

Ранее Турции пригрозили точкой невозврата из-за российских С-400.