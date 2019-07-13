Минобороны рассекретило документы по освобождению Вильнюса

В связи с 75-й годовщиной освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков российское Минобороны опубликовало ряд документов с малоизвестными подробностями наступления советских военных в 1944 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Минобороны, наступление стало возможным благодаря успеху операции «Багратион». Инициатива «опасного плана военного наступления» исходила от маршала Константина Рокоссовского. Он же разработал план.

«13 июля 1944 года в результате упорных боев войска 3-го Белорусского фронта полностью овладели Вильнюсом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что бои продолжались на протяжении нескольких дней, при этом гитлеровское командование попыталось сбросить на город парашютный десант.

Ранее Минобороны рассекретило документы по освобождению Минска.